﻿ В США набирает популярность туристическое жилье в форме юрт

В США набирает популярность туристическое жилье в форме юрт

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В США набирает популярность туристическое жилье в форме юрт

В американском штате Вирджиния на склонах Голубого хребта расположена усадьба, где номера представляют из себя юрты со всеми удобствами. Сама усадьба позиционирует себя как устойчивая ферма, которая пытается сохранить природу, передает Today.kz.

В юрте для удобства путешественников есть оборудованная кухня, ванная комната с отдельной душевой кабиной и ванной, телевизор высокой четкости с местными радиостанциями, DVD-плеер Blu-ray, пандус для инвалидов, газовый гриль и многое другое.

Стоимость одной ночи за одну кровать составляет 185 долларов, плюс 30 долларов за второго человека. При этом отмечается, что в одной юрте могут поселиться до шести человек, включая младенцев. Кроме того, цена может варьироваться в зависимости от сезона и праздников.

"Это был наш третий визит в Cair Paravel! Юрта - это полное наслаждение. Так уютно и комфортно. На кухне есть все необходимое, чтобы приготовить еду, а кровать и футон удобны для сна. Когда мы были там, шел дождь. Хотела бы отметить, что капли дождя на юрте звучат очень красиво. Мы еще раз вернемся!" - поделилась своими впечатлениями путешественница.

Как отмечают путешественники в комментариях, пребывание в юрте было невероятным.

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