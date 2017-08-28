﻿ 238 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

238 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

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238 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании

Не менее 238 человек обратились за медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс после контакта на побережье с облаком неизвестного газа, передает ТАСС.

Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию вечером в воскресенье из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших у моря, пожаловались на неприятные ощущения в глазах и горле.

«Люди жаловались на резь в глазах и горле. Серьезных повреждений не было, госпитализация никому не потребовалась», - говорится в заявлении полиции.

Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа и рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери.

Отмечается, что облако, вероятнее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша. Специальные службы устанавливают причину его появления.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя USSR
USSR
ВВС об этом пишет подробнее. «Пляж Бирлинг Гэп, а также находящийся рядом мыс Бичи-Хед - популярные места для отдыха среди местных жителей и туристов. Понедельник в Англии - выходной день, кроме того, в последние дни установилась жаркая погода, поэтому на море едут тысячи британцев». Не повезло отдыхающим.
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28.08.2017, 17:19
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