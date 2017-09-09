﻿ ​Трехдневный траур по жертвам землетрясения объявлен в Мексике

Жертвами стихии стали более 60 человек.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный траур по погибшим в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, передает ТАСС. Об этом глава государства объявил в пятницу после осмотра муниципалитета Хучитан (штат Оахака), в котором зафиксированы наибольшие разрушения.

"Сегодня, завтра и послезавтра будет национальный траур по погибшим в результате этого землетрясения", - объявил Пенья Ньето.

"Согласно обновленным данным, погиб 61 человек: 45 - в [штате] Оахака, из них 36 - здесь, в Хучитане, 12 - в [штате] Чьяпас, четыре - в [штате] Табаско", - отметил глава государства.

По его словам, в результате землетрясения были повреждены 1 142 школы, большинство из которых можно восстановить в короткие сроки, частично обрушилась больница в Хучитане. В муниципалитете также наблюдаются перебои с водоснабжением и электричеством, однако к утру планируется устранить эту проблему. "В ближайшие часы информация об ущербе будет обновляться", - отметил Пенья Ньето.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 километрах к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 километров. После землетрясения было зарегистрировано более 450 повторных толчков магнитудой до 6,1.